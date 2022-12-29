Çanakkale'de DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'ya yönelik soruşturma kapsamında, önceden belirlenen 7 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyale, yasaklı yayın ve doküman ile 1 ruhsatsız av tüfeği ve 52 fişeğe el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan Çanakkale merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda ise 1'i muvazzaf olmak üzere 4 asker gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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