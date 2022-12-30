Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında ekmeklik buğdayın kilogramı, ortalama 6,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Buğday (ekmeklik) Kg 6,20 HTS Ayçiçeği (yağlık) Kg 11,19 MTS Zeytinyağı (ham) Kg 57,37 MTS Lahana Kg 14,29 MTS İnek sütü Litre 9,02 MTS Koyun sütü Litre 3,00 MTS Keçi sütü Litre 3,00 MTS Karnabahar Kg 10,20 MTS Brokoli Kg 10,20 MTS Elma Kg 5,07 MTS Şeftali Kg 3,98 MTS Armut Kg ​​​​​​​4,12 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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