Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında ekmeklik buğdayın kilogramı, ortalama 6,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|6,20
|HTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|11,19
|MTS
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|57,37
|MTS
|Lahana
|Kg
|14,29
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|9,02
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|3,00
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|3,00
|MTS
|Karnabahar
|Kg
|10,20
|MTS
|Brokoli
|Kg
|10,20
|MTS
|Elma
|Kg
|5,07
|MTS
|Şeftali
|Kg
|3,98
|MTS
|Armut
|Kg
|4,12
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış