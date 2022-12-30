Ayvacık’ta doğal gaz ilk ateş yakma töreni düzenlendi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde başlatılan doğal gaz çalışmaları kapsamında ilk gaz yakma töreni düzenlendi.

Tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, törende yaptığı konuşmada, dün Gelibolu'daki ateşi yakıp bir ilçeyi daha doğal gaza kavuşturduklarını söyledi.

Bugün de Ayvacık'ı doğal gaz ile buluşturduklarını anlatan İskenderoğlu, "Doğal gazla ilgili Çanakkale’mizde ısrarlı bir çalışmamız var. İl merkezimizden sonra bütün ilçelerimize doğal gazın ulaşması için yoğun çaba sarf ettik. Hatta özel çalışmalarla beldelerimizi bile doğal gazla buluşturmaya başladık. Çünkü biz, kapımıza kadar gelen bu nimetten bütün hemşehrilerimiz faydalansın istiyoruz. Bunu yaparken de hangi ilçe hangi partiden diye bakmadan, ayrım gözetmeden bunu gerçekleştiriyoruz." dedi.

Karadeniz doğal gazı ile ilgili yeni gelişmelerle enerjide dışa bağımlılığın daha da azalacağını vurgulayan Jülide İskenderoğlu, şöyle devam etti:

"Avrupa şu anda doğal gazda felaketler yaşıyor biliyorsunuz. Belki bu kışı kurtardılar ama geleceğe dair endişeler devam ediyor. Biz ise doğal gazı 81 il dahil 685 yerleşim yerimize yaygınlaştırdık. Önümüzdeki dönemde Karadeniz doğal gazını, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesini vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, bu alanda yaptığımız atılımlar, yeni keşifler ve yatırımlarla enerjide dışa bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırana kadar çalışacağız. Dünyada enerjiye ulaşım zorlaşırken, fiyatlar da katlanarak artıyor. Bugün kullandığımız doğal gazın yaklaşık yüzde 80’ini devletimiz sübvanse ediyor. 2023’ün ilk çeyreğinde, Karadeniz doğal gazının sisteme girişiyle birlikte inşallah bu noktada da bir rahatlama yaşayacağız. Karadeniz’deki gaz rezervimiz Çaycuma-1’deki yeni keşfimizle 170 milyar metreküp artarak toplamda 710 milyar metreküpe ulaştı. Rusya ile bu anlamda bir çalışmamız var. Türkiye TürkAkım Projesi ile enerji merkezi olacak. Tüm Batıya bizden gidecek. Bu piyasaya dahil olacağını açıklayanlar yanında, yeni ülkelerin de sistemimize eklenmesi için hummalı bir enerji diplomasisi yürütüyoruz. Birileri Hamburger yemek için Amerika’ya giderken, biz enerji pazarımızı büyütmek için temaslar sürdürüyoruz."

Konuşmaların ardından doğal gaz ateşi meşalelerle yakıldı.

Törene, Ayvacık Kaymakamı İlker Eker, İlçe Garnizon Komutanı Hava Savunma Yarbay Fatih Şahin, Belediye Başkanı Mesut Bayram, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Aksa Doğalgaz Çanakkale Şirket Müdürü Çağdaş Adıbelli, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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