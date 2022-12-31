Lapseki Belediye Başkanı Yılmaz pazar esnafının yeni yılını kutladı

ÇANAKKALE (AA) - Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, ilçe pazarcılarının yeni yılını kutladı.
Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin ve MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan ile cumartesi günleri kurulan halk pazarını ziyaret etti.
Esnafla sohbet eden Yılmaz, pazar esnafının yeni yılını kutladı.
Yılın ilk ayında kapalı pazar yerine geçeceklerini, bu alanda esnafın daha iyi imkanlara kavuşacağını belirten Yılmaz, "Şimdiden hem pazarcı esnafımıza hem de vatandaşlarımıza yeni kapalı pazar yerimizin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.