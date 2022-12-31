Lapseki Belediye Başkanı Yılmaz pazar esnafının yeni yılını kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lapseki Belediye Başkanı Yılmaz pazar esnafının yeni yılını kutladı

AA

Lapseki Belediye Başkanı Yılmaz pazar esnafının yeni yılını kutladı

ÇANAKKALE (AA) - Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, ilçe pazarcılarının yeni yılını kutladı.

Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin ve MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan ile cumartesi günleri kurulan halk pazarını ziyaret etti.

Esnafla sohbet eden Yılmaz, pazar esnafının yeni yılını kutladı.

Yılın ilk ayında kapalı pazar yerine geçeceklerini, bu alanda esnafın daha iyi imkanlara kavuşacağını belirten Yılmaz, "Şimdiden hem pazarcı esnafımıza hem de vatandaşlarımıza yeni kapalı pazar yerimizin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Troya'da kemikten yapılmış 3 bin 300 yıllık hançer sapı bulundu
YEREL HABERLER Troya'da kemikten yapılmış 3 bin 300 yıllık hançer ...
Çanakkale'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çanakkale'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Ayvacık’ta doğal gaz ilk ateş yakma töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Ayvacık’ta doğal gaz ilk ateş yakma töreni düzenlendi
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
Çanakkale'de fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Çanakkale Boğazı sisin etkisini yitirmesiyle transit gemi geçişlerine açıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı sisin etkisini yitirmesiyle transit ...
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemilere kapatıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemilere ...
Çanakkale'de DEAŞ ve FETÖ operasyonunda 5 tutuklama
YEREL HABERLER Çanakkale'de DEAŞ ve FETÖ operasyonunda 5 tutuklama
Çanakkale'de DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
(Görüntülü)ÇANAKKALE&#039;DE FUHUŞ OPERASYONU: 5 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ÇANAKKALE'DE FUHUŞ OPERASYONU: 5 ...
Çanakkale'de fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Çanakkale'de fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 5 ...
Gelibolu’da doğal gaz yakma töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Gelibolu’da doğal gaz yakma töreni düzenlendi
Çanakkale'de fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale'de fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, AA'nın "Yılın ...
(Görüntülü) ÇANAKKALE&#039;DE EYT&#039;LİLER SABAH SAATLERİNDE SGK ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇANAKKALE'DE EYT'LİLER SABAH ...
Çanakkale´de EYT´liler sabah saatlerinde SGK önünde uzun kuyruklar oluşturdu
YEREL HABERLER Çanakkale´de EYT´liler sabah saatlerinde SGK önünde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.