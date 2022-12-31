Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'tan yeni yıl ziyaretleri

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yeni yıl dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

Vali Aktaş, Seddülbahir, Yahya Çavuş, 18 Mart, Abide, Seyit Onbaşı, Anafartalar, Conkbayırı, Truva, Arıburnu sevgi evleri, Çocuk Destek Merkezi ile Hüseyin Özcan Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti. Çocukların yeni yılını kutlayan Aktaş, onlarla yakından ilgilenip bir süre sohbet etti.

Aktaş ziyaretlerini Çanakkale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, ÇOMÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Çanakkale İtfaiye Müdürlüğü ile 112 Acil Çağrı Merkezi ile sürdürdü.

Hastanelerde tedavileri devam eden hastalarla görüşen Aktaş, itfaiye ve çağrı merkezi çalışanlarının da yeni yıllarını tebrik etti.

Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini de ziyaret eden Vali Aktaş, huzurevi sakinlerinin talep ve beklentilerini dinledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar, yeni yılda kendilerini yalnız bırakmayan Vali İlhami Aktaş'a teşekkür etti.

Vali Aktaş'a ziyaretlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Gündüz Bağcı, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Ömer Pekmez, İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Gökhan Baştürk eşlik etti.

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