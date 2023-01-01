Çanakkale Valisi Aktaş'tan yeni yıl mesajı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, sevinçleri ve hüzünleri ile bir yılı daha geride bırakıp, cumhuriyetin 100. yılının heyecanını hissettiren 2023 yılına yeni umutlarla girmenin heyecanı ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Çanakkale’de son yıllarda turizmden tarıma, eğitimden sağlığa, ulaşımdan haberleşmeye kadar her alanda önemli atılımlar yapıldığını, yeni projelerin hizmete sunulduğunu ve başlatıldığını hatırlatan Vali Aktaş, mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin yeni asrına yakışır çok daha büyük bir atılıma başlayacağımız 'Türkiye Yüzyılı'nın ilk adımı 2023 yılında da yatırım ve hizmetlerin devam etmesi, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetlerin en iyi, en kaliteli bir şekilde sunulması amacıyla Çanakkale için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlayışla ilimizin ve ülkemizin bugüne kadar elde ettiği başarıları yeni başarılarla perçinlemek, çocuklarımıza ve gençlerimize daha güzel ve müreffeh bir ülke bırakmanın çabası ve çalışması içerisinde olacağız. Bu vesileyle, cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız 2023 yılının ülkemize, milletimize, siz değerli Çanakkaleli hemşerilerime ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve barış getirmesi temennisi ile yeni yılınızı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."





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