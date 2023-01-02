GÜNCELLEME - Sis nedeniyle transit gemilere kapatılan Çanakkale Boğazı'nda ulaşım yeniden başladı

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ÇANAKKALE (AA) - Yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, sisin etkisini kaybetmesinin ardından trafiğe açıldı.

Sabaha karşı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 05.30 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından Çanakkale Boğazı'nda trafik normale döndü.

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