Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik mısırın kilogramı, ortalama 5,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Mısır (yemlik) Kg 5,75 HTS Ayçiçeği (yağlık) Kg 12,93 HTS Elma (sanayi tipi) Kg 2,88 HTS Armut Kg 1,20 HTS Ayva (sanayi tipi) Kg 2,06 HTS Arpa (yemlik) Kg 5,50 MTS Buğday (kırmızı) Kg 5,50 MTS Prina küspesi Kg 0,55 MTS Petek bal Kg 121,33 MTS Süzme bal Kg 51,45 MTS Ispanak Kg 6,54 MTS Brokoli Kg 11,00 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış





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