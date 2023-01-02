Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik mısırın kilogramı, ortalama 5,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Mısır (yemlik)
|Kg
|5,75
|HTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|12,93
|HTS
|Elma (sanayi tipi)
|Kg
|2,88
|HTS
|Armut
|Kg
|1,20
|HTS
|Ayva (sanayi tipi)
|Kg
|2,06
|HTS
|Arpa (yemlik)
|Kg
|5,50
|MTS
|Buğday (kırmızı)
|Kg
|5,50
|MTS
|Prina küspesi
|Kg
|0,55
|MTS
|Petek bal
|Kg
|121,33
|MTS
|Süzme bal
|Kg
|51,45
|MTS
|Ispanak
|Kg
|6,54
|MTS
|Brokoli
|Kg
|11,00
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış