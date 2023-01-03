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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gelibolu'da kadınlara yönelik meslek edindirme kursları düzenleniyor

AA

Gelibolu'da kadınlara yönelik meslek edindirme kursları düzenleniyor

ÇANAKKALE (AA) - Gelibolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından sosyal hizmet projesi kapsamında 2013 yılında açılan Sosyal Dayanışma Merkezinde ilçede yaşayan dezavantajlı ve dar gelirli kadınlara yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezince proje merkezlerinde meslek edindirme kursları düzenleniyor.

Biçki-dikiş, nakış, süsleme ve el sanatları, takı, kuaför ve cilt bakımı, ipek kozası gibi alanlarında sosyal ve kültürel beceriye dayalı meslek kurslarının yanında pilates eğitimi de veriliyor.

Gelibolu Kaymakamı ve Vakıf Başkanı Bekir Abacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2022 yılı itibarıyla merkezde 54 kursun açıldığını ve 967 kadının çeşitli alanlarda meslek edindiğini bildirdi.

Halen 12 kursun faaliyette olduğunu aktaran Abacı, şunları kaydetti:

"Kurslarımızda 306 bayan kursiyerimiz eğitimlerimizden faydalanarak sosyal alanda gelişim göstermektedir. Proje merkezimizde eğitim alan kursiyerlerimizin 37 ila 72 ay yaş aralığında olup, bu kursiyerlerimizin kız ve erkek çocukları projemizde var olan kreşimizde eğitim almaktadır. Sosyal uyum, beslenme ve sosyo kültürel alanlarda çalışmalarımız kreş kursiyerlerimiz için de geçerlidir. Ayrıca proje merkezimizden faydalanan kursiyerlerimize belirli gün ve haftalar kapsamında sağlık, din, kadına şiddet, kişisel ve sosyal alanlarda eğitimlerin yanı sıra ikram günlerimiz, alan taramalarımız, ev ziyaretlerinde bulunarak yeni ve daha çok bayanımıza ulaşma hedefi içindeyiz ve ileriki günlerde de bu faaliyetlerimiz devam edecektir. Kurslarımızın bitiminde yıl sonu sergimizi yapıyoruz ve bu kursiyerlerimizin becerilerini sergileme imkanı sunuyoruz. Bazı kursiyerlerimiz, aldıkları sertifikaları ile ve sağladıkları diğer şartlar ile edindikleri meslek dallarında iş yerlerini de açabiliyorlar."

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