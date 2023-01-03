Çan'da ormandan toplanan mantarlar geçim kaynağı oldu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde halkın ormandan topladığı mantarlar geçim kaynağı oldu.
İlçe ormanlarında ve Kaz Dağları eteklerinde yetişen kanlıca ve akçintar mantarları bölgede yaşayan kadınlar tarafından toplanarak kilogramı 50 ila 80 liradan satılıyor.
Derenti köyünde yaşayan Ayten Kır (62), yaptığı açıklamada, bu yıl yağışların az olması nedeniyle mantarların da az olduğunu belirterek, "Akçintar mantarlarını Kaz Dağları'nda topladık. Bir kişi günde 20-30 kilogram toplayabiliyor. Her taraf mantar, bagajlar dolusu toplanıyor." ifadesini kullandı.
Mustafa Sezen de Yenice'nin Kalkım beldesindeki ormanlardan toplanan kanlıca mantarlarını 80 liradan sattıklarını aktardı.