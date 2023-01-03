Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında ithal arpanın kilogramı, ortalama 5,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Arpa (ithal)
|Kg
|5,25
|HTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|13,22
|HTS
|Kum şırnalı
|Kg
|80,00
|MTS
|Trabzon hurması
|Kg
|11,59
|MTS
|Ceviz (iç)
|Kg
|23,18
|MTS
|Muşmula
|Kg
|5,00
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|10,00
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
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