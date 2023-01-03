Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında ithal arpanın kilogramı, ortalama 5,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Arpa (ithal) Kg 5,25 HTS Ayçiçeği (yağlık) Kg 13,22 HTS Kum şırnalı Kg 80,00 MTS Trabzon hurması Kg 11,59 MTS Ceviz (iç) Kg 23,18 MTS Muşmula Kg 5,00 MTS İnek sütü Litre 10,00 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış





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