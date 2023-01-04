Çanakkale'de geçen yıl 22,5 kilogram esrar, 7 kilogram esrar ele geçirildi

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de polis ekiplerinin geçen yıl düzenledikleri operasyonlarda 22,5 kilogram esrar, 7 kilogram esrar ile çeşitli özellikle uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde geçen yıl uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik 1078 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 1258 şüpheli hakkında yasal işlem gerçekleştirildi, 122'si tutuklandı.

Ekiplerin çalışmalarında esnasında yakalanan ve haklarında arama kararı bulunan 163 şahıs yakalandı bunlardan 122'si tutuklandı, 41'i serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 22 kilo 500 gram esrar, 7 kilo 365 gram skunk, 6 kilo 833 gram metamfetamin, 2 kilo 760 gram bonzai, 137 gram kokain, 32 gram eroin, 7738 sentetik ecza, 963 captagon ile 114 ecstasy 301 kök kenevir, 41 tabanca, 15 tüfek ve 632 mermi ile 78 fişek, 110 bin 782 lira, 2 bin 600 dolar ve 125 avro para ele geçirildi.

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