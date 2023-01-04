Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları

AA

Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale açıklarında düzenlenen operasyonlarda 102 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, "TCSG-6" botuyla düzenledikleri operasyonda, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen farklı ülkelere mensup 56 düzensiz göçmeni kurtardı.

Aynı bölgedeki diğer operasyonda ise "TCSG-28" botu tarafından tespit edilen lastik bot içindeki 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan toplam 102 yabancı uyruklu, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale'de geçen yıl 22,5 kilogram esrar, 7 kilogram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Çanakkale'de geçen yıl 22,5 kilogram esrar, 7 ...
Çanakkale açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
Çan'da ormandan toplanan mantarlar geçim kaynağı oldu
YEREL HABERLER Çan'da ormandan toplanan mantarlar geçim kaynağı oldu
Gelibolu'da kadınlara yönelik meslek edindirme kursları düzenleniyor
YEREL HABERLER Gelibolu'da kadınlara yönelik meslek edindirme ...
Çanakkale'de boğaz trafiğine 'sis' engeli (2)
YEREL HABERLER Çanakkale'de boğaz trafiğine 'sis' engeli (2)
(Görüntülü)ÇANAKKALE&#039;DE BOĞAZ TRAFİĞİNE &#039;SİS&#039; ENGELİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ÇANAKKALE'DE BOĞAZ TRAFİĞİNE ...
Çanakkale'de boğaz trafiğine 'sis' engeli
YEREL HABERLER Çanakkale'de boğaz trafiğine 'sis' engeli
Sis altında kalan "1915 Çanakkale Köprüsü" dron ile görüntülendi
YEREL HABERLER Sis altında kalan "1915 Çanakkale Köprüsü" dron ile ...
GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'nda sisin etkisini yitirmesiyle trafik normale döndü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'nda sisin etkisini ...
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis etkili oluyor
Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları
Çanakkale merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Çanakkale merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 2 ...
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
Çanakkale merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Çanakkale merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli ...
(Görüntülü) ÇANAKKALE SAVAŞI&#039;NDAN KALMA PATLAMAMIŞ TOP MERMİSİ BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇANAKKALE SAVAŞI'NDAN KALMA ...
Çanakkale Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi ...
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan top mermisi imha edildi
YEREL HABERLER Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan top mermisi ...
(Görüntülü) BALIKÇILARIN SARIÇAY&#039;DAKİ &#039;ÖLÜ YOSUN&#039; SORUNU
YEREL HABERLER (Görüntülü) BALIKÇILARIN SARIÇAY'DAKİ 'ÖLÜ ...
Balıkçıların Sarıçay'daki 'ölü yosun' sorunu
YEREL HABERLER Balıkçıların Sarıçay'daki 'ölü yosun' sorunu
GÜNCELLEME - Sis nedeniyle transit gemilere kapatılan Çanakkale Boğazı'nda ulaşım yeniden başladı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Sis nedeniyle transit gemilere kapatılan ...
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemilere kapatıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemilere ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.