Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (lira)
|Satış türü
|Pirinç (luna)
|Kg
|25,00
|HTS
|Pirinç (Osmancık)
|Kg
|22,58
|HTS
|Pirinç (kırık)
|Kg
|14,28
|HTS
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|13,60
|HTS
|Buğday (yarma)
|Kg
|13,58
|HTS
|Pirinç kepeği
|Kg
|5,45
|HTS
|Arpa (yemlik)
|Kg
|5,82
|MTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|12,06
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|10,45
|MTS
|Kuru soğan
|Kg
|3,46
|MTS
|Patates
|Kg
|3,32
|MTS
|Sarımsak
|Kg
|25,00
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış