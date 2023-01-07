Çanakkale Valiliği, Ege Denizi'ndeki depremde kentte olumsuz durum olmadığını bildirdi

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ÇANAKKALE (AA) - Ege Denizi'ndeki meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde Çanakkale'de herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde saat 04.52'de, merkez üssü Midilli Adası olan 5 büyüklüğünde deprem kaydedildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Ege Denizi, Midilli Adası merkezli olarak meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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