Midilli'deki depremler Çanakkale ve Balıkesir kıyılarında da hissedildi

ÇANAKKALE/BALIKESİR (AA) - Ege Denizi'nde Yunanistan'ın Midilli Adası meydana gelen depremler, Çanakkale ve Balıkesir kıyılarında da hissedildi.
Midilli Adası'nda saat 04.52'de 5 büyüklüğündeki sarsıntının ardından 3,9 ila 4,8 büyüklüklerinde 3 deprem daha oldu.
Özellikle saat 09.39'da yaşanan 4,8'lik deprem sırasında Çanakkale'nin Ayvacık, Balıkesir'in Ayvalık, Gömeç, Edremit ve Burhaniye ilçelerindeki bazı binalar hafif sallandı.
Söz konusu yerleşim bölgelerinde ekiplerin incelemeleri sonucu depremlerin herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı öğrenildi.