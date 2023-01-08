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ÇANAKKALE (AA) - Lapseki’de yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, Lapseki Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda şüpheli K.A’nın ikamet adresinde arama yapıldı.



Aramada, uyuşturucu için kullanılan hassas terazi, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler, uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ve düzenekler, uyuşturucu madde satışında kullanılan ve uyuşturucu maddelerin içine sarıldığı jelatin materyaller ele geçirildiği öğrenildi.



Gözaltına alınarak nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheli K.A, uyuşturucu ticaretinden tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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