Vali Şıldak ve Vali Aktaş Kayalar köyünü ziyaret etti

ÇANAKKALE (AA) - Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ayvacık'ın Kayalar köyünü ziyaret etti.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Ayvacık Kaymakamı İlker Eker'in de katıldığı ziyarette köyde incelemelerde bulunan Şıldak ve Aktaş, vatandaşlarla sohbet etti.
Kayalar köyü muhtarı Hüseyin Uysal’dan köyün genel durumu ve sorunları hakkında bilgi alan Vali İlhami Aktaş, köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.
Vatandaşlar heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.