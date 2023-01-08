Çanakkale'de bıçaklı kavga eden iki arkadaştan biri hayatını kaybetti

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de aralarında bıçaklı kavga çıkan iki arkadaştan biri yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi'nde oturan ve alkol aldıkları öne sürülen Melih G. ile arkadaşı R.B. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki arkadaş birbirlerini bıçakladı.



Melih G, olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan R.B. ise ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.