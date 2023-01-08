Çanakkale'de bıçaklı kavga eden iki arkadaştan biri hayatını kaybetti

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de aralarında bıçaklı kavga çıkan iki arkadaştan biri yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi'nde oturan ve alkol aldıkları öne sürülen Melih G. ile arkadaşı R.B. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki arkadaş birbirlerini bıçakladı.
Melih G, olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan R.B. ise ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.