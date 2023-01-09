İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin Gelibolu'dan tahliyesinin 107. yılı

ÇANAKKALE (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Türk Milletini bütün dünya milletlerinden ayıran en önemli hususiyeti istiklalidir. Bu vatanın evlatları hiçbir zaman istiklalini ve istikbalini bir başka otoritenin altına bırakmamıştır. İşte bu topraklar, istiklalimizin ve istikbalimizin en önemli, en mukaddes topraklarıdır." dedi.

Demircan, İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin Gelibolu Yarımadası'ndan tahliyesinin 107. yılı dolayısıyla Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Seddülbahir köyünde düzenlenen törene katıldı.

Dünyanın her yerinde her topluluğun bir yaşam tarzı olduğunu belirten Ahmet Misbah Demircan, "Yemesi, içmesi, oturması, kalkması; buna kültürü diyoruz. Ama her milleti birbirinden ayıran farklı tavırları ve yaşam tarzları var. Türk Milletini bütün dünya milletlerinden ayıran en önemli hususiyeti, istiklalidir. Bu vatanın evlatları, hiçbir zaman istiklalini ve istikbalini bir başka otoritenin altına bırakmamıştır. İşte bu topraklar, istiklalimizin ve istikbalimizin en önemli, en mukaddes topraklarıdır." diye konuştu.

Gelibolu'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Demircan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Onlar geri dönmeyi asla düşünmeden vatan, millet ve bayrak aşkıyla siperden sipere yiğitçe şahlandılar. Onlar, kadim tarihimizi, dünyada eşi ve benzeri görülmemiş bir zaferle şad ederek bizleri bugünlere kavuşturanlardır. Onlar isimleri ne olursa olsun, daima Mehmet diye dillenenlerdi yüreklerde. Kurşun kurşuna geçse de geçilmeyen Çanakkale'de bir ölür, bin dirilenlerdi. Küçücük yaşlarında, ana kucaklarından sıyrılıp, cephelerin kahramanı olan kınalı kuzulardı onlar, yaraları kabuk bağlar bağlamaz, tekrar cepheye koşanlardı."

Bakan Yardımcısı Demircan, düşman devletlerinin işgal hedeflerinin 9 Ocak 1916'da Seddülbahir'de milletin cesurca direnişiyle sona erdiğini kaydederek, "Çanakkale Cephesi kapanırken, vatanın kurtuluşu, tarihin altın sayfalarına nakşoldu. İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'ndan Tahliyelerinin 107. yıldönümü olan bugünde vazifemiz, bastığımız yeri toprak diyerek geçme. Bu vatanın birliği ve dirliği adına bir an bile tereddüt etmeden canını vermiş atalarımızın emanetini, yarınlara taşımayı bilmektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale cephesinin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise 107 yıl önce gerçekleşen haksızca saldıranların Türk milleti tarafından şanlı ve şerefli bir savunma ile püskürtüldüğünü söyledi.

Türk milletinin çok açık ve net bir zafer kazandığını vurgulayan Kaşdemir, "Zaferleri ve mazisi insanlık tarihinde başlayan kahraman Türk ordusu, Mehmetçik, tarih yolculuğuna altın sayfalarla bir zafer, bir destan daha yazmıştır ve Çanakkale geçilememiştir. Bugün gelecek nesiller için canlarını feda eden o büyük kahramanların aziz hatıraları bizlere emanettir. Onlara bizler için, bugünler için inandıkları kutsalların tehlikeye düştüklerini hissettikleri için canlarını seve seve ortaya koymuşlardır. Onları anlayan ve onları idrak eden torunları olarak, onların hatıralarını her daim canlı tutmak, onları hatırlatmak hepimizin görevi, borcudur. Çünkü unutmak, kaybetmektir. Unutmak, eksilmektir. Biz onları hatırlayarak bugünü dünle besleyeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İstanbul Tarihi Türk Topluluğu Mehteran gösterisi sunuldu.

Törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkan vekili Süleyman Canpolat, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı.

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