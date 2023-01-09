Çanakkale açıklarındaki operasyonlarda 71 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale açıklarındaki operasyonlarda yakalanan 71 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot ve can salını tespit etti.
Bölgeye giden ekipler, "TCSG-84" ve "KB-4304" botlarıyla düzenledikleri operasyonda, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen farklı ülkelere mensup 34 düzensiz göçmeni kurtardı.
Diğer operasyonda ise Ezine bölgesinde görevli mobil radar "MORAD-7" tarafından tespit edilen lastik bot içindeki 37 düzensiz göçmen "TCSG-66" botunca yakalandı.
Karaya çıkarılan toplam 71 yabancı uyruklu, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.