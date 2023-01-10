Ege Denizi'ndeki deprem Çanakkale ve Balıkesir'de hissedildi

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ÇANAKKALE/BALIKESİR (AA) - Ege Denizi'nde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, Çanakkale ve Balıkesir kıyılarında hissedildi.

Son günlerde sismik hareketliliğin olduğu Midilli Adası'nda saat 10.38'de 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çanakkale'nin Ayvacık, Balıkesir'in Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde özellikle yüksek katlı binalarda hissedilen deprem sonrası bazı kişiler dışarı çıkarak bir süre bekledi.

Depremin, bölgede herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı öğrenildi.

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