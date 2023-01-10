Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yağlık ayçiçeğinin kilogramı ortalama 11,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (lira) Satış türü Ayçiçeği (yağlık) Kg 11,30 MTS Zeytinyağı (ham) Kg 63,03 MTS Zeytinyağı (yemeklik) Kg 72,72 MTS Zeytinyağı (sızma) Kg 76,42 MTS Zeytin Kg 35,47 MTS Kuzu göbeği mantarı Kg 39,77 MTS





MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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