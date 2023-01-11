Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 6,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (lira) Satış türü Pirinç (luna) Kg 6,50 HTS Pirinç (baldo) Kg 23,95 HTS Buğday (aşurelik) Kg 13,15 HTS Buğday (kırık) Kg 5,50 HTS Zeytinyağı (sızma) Kg 72,50 MTS Zeytinyağı (ham) Kg 64,63 MTS Zeytin Kg 65,00 MTS İnek sütü Litre 10,03 MTS Brokoli Kg 6,00 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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