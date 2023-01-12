Gelibolu Halk Eğitimi Merkezinin okuma yazma kursu devam ediyor

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından çeşitli dallarda açılan kurslara 7’den 70’e yüzlerce kursiyer katılıyor.

Halk Eğitim Merkezine gelen talep üzerine açılan kurslardan biri olan ve 26 Aralık’ta başlayıp 4 Nisan’da sona erecek okuma yazma kursuna, 28 ila 62 yaşlarındaki kadınlar ilgi gösterdi.

Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, 26 Kasım İlkokulunda açılan okuma yazma kursunu ziyaret etti.

Kursiyerlerle sohbet eden Abacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öğrenmenin yaşı yoktur ilkesiyle her yaşta eğitim öğretimin yapılabileceğinin en güzel örneği kursiyerlerimizdir diyerek, cesaretlerinden, özgüvenlerinden ve azimlerinden dolayı tüm kursiyerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

Abacı, kursiyerlere defter ve kalem hediye etti.

Gelibolu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kamil Çürüksulu ise okuma yazma kursuna 30 kişinin katıldığını söyledi.

Çeşitli dallarda olduğu gibi okuma yazma kurslarını da açmaya devam ettiklerini anlatan Çürüksulu, "Öğrencilerimizin velilerinden okuma yazma bilmeyenler için de okuma yazma kursu açmayı hedefliyoruz. Bu amaçla okullarımıza yazı göndereceğiz." dedi.

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