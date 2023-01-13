Çanakkale açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 12 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı, Ayvacık açıklarındaki can salı içinde göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen "TCSG-84" botu ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 12 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine nakledildi.

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