Lapseki'de Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinlikleri

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Plevne Ortaokulu Spor Salonu'nda, 1915 Çanakkale Spor Kulübü Görme Engelliler Futsal Takımı ile Lapseki Spor Kulübü arasında dostluk empati ve farkındalık karşılaşması oynandı.

Maçın başlama vuruşunu Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk ve Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz birlikte yaptı.

Karşılaşmanın devre arasında empati parkurunda yürüyüş, bitiminin ardından ise penaltı atışları gerçekleştirildi.

Maç sonunda 1915 Çanakkale Spor Kulübü Görme Engelliler Futsal Takımı'na, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Lapseki Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Engin Gür, İl Sağlık Müdürü Dr. Gökhan Baştürk, AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan tarafından hediye takdim edildi.

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