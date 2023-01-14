Lapseki'de hayvan barınağındaki kedi ve köpeklere kuduz aşısı yapıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediyeye ait hayvan barınağındaki canlılara kuduz aşısı yapıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, barınakta bulunan 400 hayvana kuduz aşısı yapılıp genel kontrolleri gerçekleştirildi.
Lapseki Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyeden gelen talep kapsamında barınaktaki sahipsiz kedi ve köpeklere görevli ekiplerce kuduz aşısı yapıldığını belirterek, "Talep edildiği takdirde belli zamanlarda ekiplerimiz ile aşı uygulamasını yapabiliriz." ifadesini kullandı.