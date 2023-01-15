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Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul'den Tarihi Gelibolu Yarımadası'na ziyaret

AA

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul'den Tarihi Gelibolu Yarımadası'na ziyaret

ÇANAKKALE (AA) - Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, Hindistan Ordu Günü kapsamında Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden Hint askerleri anmak için Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret etti.

Büyükelçi Paul, Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu Sudhi Choudhary ve Askeri Ateşe Albay Manuj Garg ile ilk olarak Seddülbahir köyündeki İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nı (Cape Helles) ziyaret ederek çelenk sundu.

Burada Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden Hint askerler için saygı duruşunda bulunan büyükelçi daha sonra Conkbayırı'na geçti.

Conkbayırı'ndaki Atatürk Anıtı'na da çelenk bırakan Paul'a, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı yetkililerince Çanakkale Savaşları'na ilişkin bilgi verildi.

Virander Paul, AA muhabirine, Hindistan Ordu Günü dolayısıyla Çanakkale'de bulunduklarını söyledi.

Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde hayatını kaybeden çok sayıda Hintli asker bulunduğunu, onlara saygı ve hürmetlerini sunmak için buraya geldiğini ifade eden Paul, "Savunma Ataşem ve İstanbul Başkonsolosumuz ile buradayız. Çok sayıda Hindistan askeri Çanakkale Savaşı'na katıldı. Yüce fedakarlıklar yapan yaklaşık 4 bin 500 Hindistan askerini bugün hatırlıyor ve saygıyla anıyoruz. Hindistan her zaman barıştan yana olmuş bir ülkedir." dedi.

Büyükelçi Paul'e ziyaretlerinde, Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığı Genel Sekreteri Albay Halil Özhan, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanı Zeynel Bayseferoğulları ile Britanya Milletler Topluluğu Harp Mezarlıkları Komisyonu Ülke Müdürü Burak Gündoğan eşlik etti.

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