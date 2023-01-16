Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

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ÇANAKKALE (AA) - Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında yarın ve çarşamba günü yapılması planlanan bazı feribot seferleri, bölgede beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, Geyikli-Bozcaada hattında 17-18 Ocak ve Kabatepe-Gökçeada hattında ise 18 Ocak'ta yapılması planlanan tüm seferler iptal edildi.

Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den Gökçeada'ya yarın saat 01.00 ve 09.00'da, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise 06.00'da seferler normal olarak gerçekleştirilecek, tarifede sonraki saatlerde yapılması planlanan diğer tüm seferler aynı nedenden dolayı yapılamayacak.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.

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