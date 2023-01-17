Çanakkale OSB'de kaynak verimliliğiyle enerji sıkıntısı yaşanmayacak

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ÇANAKKALE (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne bağlı Güney Marmara Kalkınma Ajansına (GMKA) sunularak destek almaya hak kazanan "Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Elektrik Üstyapı Modernizasyonu ve SCADA Programı İle Otomasyonun Kurulması" isimli proje hayata geçti.

GMKA'dan yapılan açıklamada, Bakanlığın tüm kalkınma ajanslarına yönelik belirlediği "Kaynak Verimliliği" teması kapsamında hayata geçirilen proje ile Çanakkale OSB’nin alt ve üst yapısının modernize edildiği duyuruldu.

Proje kapsamında Çanakkale OSB’de plansız elektik kesintilerinin önüne geçilirken, üretimde de kesintiler önleneceği aktarılan açıklamada, Denetleyici Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) kurulması ile elektrik dağıtımı sırasında oluşabilecek kayıp oranlarının minimize edildiği kaydedildi.



Açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Eski trafoların yerine kabin model ve daha dayanıklı trafolar kurularak SCADA sistemi ile OSB’de yer alan firmaların elektrik tüketimleri anlık olarak takip edilebilinecek, anlık olarak izlenebilen sistem ile kesintiler için önlemler de hızlıca alınabilecek. GMKA tarafından yüzde 70,8 oranında 1 milyon 985 bin lira ile fonlanan proje ile bölgede kaynakların verimli kullanılması amaçlanıyor. Enerji ihtiyacından doğan sorunların giderilmesi ile Çanakkale OSB’nin yeni yatırımcılar için daha cazip hale gelmesi bekleniyor."



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