Biga’nın cadde ve sokakları yenileniyor

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ÇANAKKALE (AA) - Biga'nın cadde ve sokaklarında başlatılan alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin ana caddeleri ile ara sokaklarında başlattıkları yenileme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yoğun trafik ve yaya akışına sahip olan ve yaklaşık 1,5 kilometrelik İnönü Caddesi’nde parke taşı döşeme ve tretuvar düzenleme çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Erdoğan, "Şehrimizin en işlek ana caddelerinden olan bu yolumuzda toplam 25 bin metrekarelik düzenleme yaptık. Kaldırımlar ise karosiman karo ile kaplandı. Yolumuz gayet güzel ve kullanışlı oldu. Vatandaşlarımızın ve esnafımızın memnuniyeti bizleri daha da mutlu ediyor." dedi.

Biga’da ulaşım kalitesinin artması adına çaba sarf etmeye devam ettiklerini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hemşehrilerimizin huzur ve rahatı için acil olarak planlanan şehrimizin genelindeki cadde ve sokakları bir bir yeniliyoruz. Elbette ki bu çalışmalar esnasında trafikte aksamalar oluyor. Halkımıza değerli anlayışları için teşekkür ediyorum. inşallah hep beraber yeni yollarımızda konfor içinde ulaşım sağlayacağız. Yayalarımız ve sürücülerimiz çok rahat edecek."

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