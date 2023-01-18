Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında luna pirincin kilogramı ortalama 19,43 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (lira) Satış türü Pirinç (luna) Kg 19,43 HTS Pirinç (Osmancık) Kg 24,50 HTS Buğday (yemlik) Kg 5,40 HTS Buğday (aşurelik) Kg 13,28 HTS Buğday (kırık) Kg 4,65 HTS Buğday kepeği Kg 5,40 HTS Pirinç kepeği Kg 5,40 HTS Beyaz peynir Kg 100,00 HTS Ayçiçeği (yağlık) Kg 12,26 MTS Zeytinyağı (sızma) Kg 50,00 MTS Zeytinyağı (ham) Kg 55,00 MTS İnek sütü Kg 10,23 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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