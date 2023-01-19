Çanakkale Valiliği, Ege Denizi'ndeki depremde kentte olumsuz durum olmadığını bildirdi

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ÇANAKKALE (AA) - Ege Denizi'nde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde Çanakkale'de herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde saat 05.22'de, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Ege Denizi, Ayvacık açıkları merkezli meydana gelen 4,6 büyüklüğünde deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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