BİGTAY üyeleri kuraklığa dikkati çekmek için baraj suyu altında kalan köye gitti

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ÇANAKKALE (AA) - Biga Tabanvay Doğa Yürüyüş Grubu (BİGTAY) baraj suyunun altında kalan Eşelek köyünü gezdi.

Bölgede yaşanan kuraklıkla birlikte suların azalmasının ardından suyun önemine dikkati çekmek isteyen grup üyeleri, Eşelek köyüne geldi.

Burada eski köyü gezen üyeler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

BİGTAY’ın kurucusu Ömer Tan gazetecilere, hafta içinde çalıştığı ortamlardan sıkılan üyeleri ile birlikte bir nebze olsun orman havası almak, stres atmak için toplandıklarını söyledi.

Değişik mesleklerden ve yaş gruplarından olan üyeler ile her hafta farklı güzergahlara geziler düzenlediklerini anlatan Tan, "Ocak ayının ortasına gelmemize rağmen süren kuraklığa dikkat çekmek için yine yollara düştük. Danapınar'dan 1995 yılında inşaatına başlanan Bakacak Barajı'nın sularının yükselmesi ile sular altında kalan ancak bu yıl kuraklıktan dolayı azalan sular nedeniyle su yüzüne çıkan Eşelek köyüne ulaştık. Suların azalması ile büyük bir bölümü susuz kalan baraj içinden geçerek Ahmetler köyüne ulaştık. Çok yorulduk ancak güzel bir yürüyüş oldu. Suyun önemine dikkat çekmek istedik." dedi.





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