Öğrenciler kermesten elde ettikleri gelirle ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye aldı

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ÇANAKKALE (AA) - Biga'nın Sakarya İlkokulu öğrencileri düzenledikleri kermesten elde ettikleri gelirle biri akülü diğerleri manuel iki tekerlekli sandalyeyi törenle Engelliler Derneği Başkanı Havva Bacak'a teslim etti.



Engelliler Derneği Lokalinde düzenlenen törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Okul Müdürü Mustafa Berber, Dernek Başkanı Havva Bacak, sınıf öğretmenleri Öznur Afyonlu ve Filiz Sezgin, veliler ve öğrenciler katıldı.

Mustafa Berber törende yaptığı konuşmada, yerli malı kullanalım yardım eli uzatalım projesinin ikinci aşaması olan tekerlekli sandalye teslimini gerçekleştirdiklerini söyledi.



Öğrencilerinin yaptıkları bu yardımı ömürlerinin sonuna kadar hatırlayacaklarını ifade eden Berber, "Hayatlarına da buna göre yön vereceklerine inanıyorum. Proje kapsamında okulumuzda yerli malı kermesi kurduk. Kermeste cevizden meyve sebzeden zeytin yağına kadar ürünler satıldı. 16 bin lira gibi para topladık. Acaba bir tekerlekli sandalye alabilir miyiz diye yola çıktık. Velilerimizin desteği ile iki tekerlekli sandalye almak nasip oldu." dedi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen ise bu ve buna benzer projelerin bundan sonraki süreçte de artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

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