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Çanakkale'de jandarma operasyonunda 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

AA

Çanakkale'de jandarma operasyonunda 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Kepez beldesinde belirlenen bir ev ve iş yerine eş zamanlı baskın yaptı.

Arama köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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