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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda yumurtanın tanesi ortalama 2,5 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (lira) Satış türü Yumurta Tane 2,50 HTS Tavuk-piliç eti Kg 57,55 HTS Zeytinyağı (sızma) Kg 98,00 MTS İnek sütü Litre 9,99 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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