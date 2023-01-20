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İnternette Ardahan'da avukat arayan Çanakkale'deki Ardahan'a ulaşıyor

AA

İnternette Ardahan'da avukat arayan Çanakkale'deki Ardahan'a ulaşıyor

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Ardahan'daki hukuki işleri için avukat arayıp internette arama motoruna yazan çok sayıda kişinin telefonuna Çanakkale'de arabuluculuk yapan Avukat Ardahan Dikme çıkıyor.

Kentte son 8 senesi arabuluculuk olmak üzere 15 yıldır mesleğini yapan Çanakkale Barosu avukatlarından 41 yaşındaki Dikme, bir süredir Ardahan ilinden gelen telefonlara cevap vermek zorunda kalıyor.

Çanakkale'ye yaklaşık 1760 kilometre uzakta bulunan Ardahan'da avukat ihtiyacı bulunanlar, internette arama motoruna "Ardahan avukat" ya da "avukat Ardahan" yazdıklarında ilk sıralarda karşılarına Dikme'nin iletişim bilgileri geliyor.

Her defasında durumu izah etmek zorunda kalan Dikme, son dönemde aramalar devam edince sosyal medya hesabından konuyu özetleyen mesaj paylaştı.

Ardahan Dikme, AA muhabirine, Çanakkaleli olmasına ve bu kentte avukatlık yapmasına rağmen isminin "Ardahan" olmasından dolayı farklı bir karışıklığa maruz kaldığını söyledi.

Dikme, Türkiye Barolar Birliğine kayıtlı Ardahan adlı tek avukatın kendisi olduğunu ifade etti.

Ailesinin Ardahan'la bir ilgisinin olmadığını, ismini babasının 1980'li yılların başlarında Çanakkale'de kaymakamlık yapan Ardahan Totuk'tan esinlenerek koyduğunu belirten Dikme, "Baştan birkaç defa böyle bir şey oldu. Herhalde dedim karıştırıyorlar. Önce 'Niye karıştırıyorlar?' falan diye düşündük, anlayamadık. Sonra zaten ismim Ardahan olduğu için birazcık da dikkati çekiyordu. Sanırım bundan dolayı dedim. İnsanlar soruyorlar bazen isminiz Arda ve Han ayrı mı diye, hayır benim ismim birleşik olarak Ardahan, ayrı değil. Ben de her sorana söylemeye başladım Ardahan olduğunu." diye konuştu.

- "Aramalar özellikle 3-4 yıldır çok olmaya başladı"

Dikme, mesleki faaliyetlerinden dolayı kendi adına internet sitesinin bulunduğunu, ayrıca iletişim bilgilerinin bazı web sitelerinde yer aldığını dile getirdi.

İsminden dolayı telefonda yaşadığı diyaloglara değinen Dikme, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımız özellikle Ardahan'da yaşayanlar ya da Ardahan'la ilgili bir uyuşmazlığı olanlar internette 'avukat Ardahan' diye arattıkları zaman Türkiye'de adı Ardahan olan tek avukat ben olduğum için direkt ben çıkıyorum. Onlar da ismi mi Ardahan, yoksa oralı mı; ona bakmadan oradaki telefonu arıyorlar ve direkt bize ulaşıyorlar. Aramalar özellikle 3-4 yıldır çok olmaya başladı. Son dönemlerde de yine aramalar var. Arayan arkadaşlara söylüyorum; 'Ben Çanakkale merkezde avukatlık yapıyorum. Kendim Çanakkaleliyim ama siz Ardahan'daki davalarınızla, oradaki uyuşmazlıklarla ilgili Ardahan'daki meslektaşlarımdan yardım alırsanız sizin için daha sağlıklı olur' diyorum."

Dikme, "Sonuçta biz Türk toplumu olarak direkt derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Telefonu açar açmaz 'Avukat bey şöyle oldu, böyle oldu' diye anlatmaya başlıyorlar. Gelen aramalara diyorum 'Siz nereden arıyorsunuz?' 'Biz Ardahan'dan arıyoruz' diyorlar. 'Benim adım Ardahan, avukat Ardahan Dikme. Ardahan'dan bir avukat bulursanız daha iyi olur. Ben kendim Çanakkale'deyim, o şekilde daha sağlıklı olur' diyorum. Ama hala aramaya devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

İsminin Çanakkale'de yaşayan Ardahanlıların da ilgisini çektiğini bildiren Dikme, bu vesileyle bazı vatandaşlarla tanıştığını sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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