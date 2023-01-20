Lapseki’de yağmur duası yapıldı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale ve bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle Lapseki ilçesinde yağmur duası yapıldı.

Lapseki Sahil Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, cuma namazı sonrasında yağmur duasına katıldı.

Camiyi dolduran çok sayıda kişi, namaz sonrası başlayan yağmur ile mutlu olduklarını ifade etti.



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