Çanakkale'de 6 bin 40 doldurulmuş makaron ele geçirildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 6 bin 40 doldurulmuş makaron ele geçirildi, bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında il merkezinde daha önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Şüpheli M.Ö'nün adresinde yapılan aramada 6 bin 40 doldurulmuş makaron ile yarım kilogram kıyılmış tütün bulundu.

Gözaltına alınan M.Ö hakkında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.