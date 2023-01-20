Çanakkale Ticaret Borsası

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 5,5 liradan işlem gördü.



Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (lira) Satış türü Arpa (ithal) Kg 5,26 HTS Arpa (yemlik) Kg 5,50 MTS Buğday (kırmızı) Kg 6,00 MTS Zeytin Kg 23,76 MTS Ayçiçeği (yağlık) Kg 11,40 MTS Zeytinyağı (yemeklik) Kg 72,00 MTS İnek sütü Litre 10,50 MTS Keçi sütü Litre 10,50 MTS Yaş üzüm Kg 10,39 MTS Ayva Kg 6,07 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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