Çanakkale'de müzik kültür envanteri çalıştayı düzenlendi

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından "çevreden evrene ilkesi" temelinde Çanakkale Müzik Kültürü Envanteri Çalıştayı gerçekleştirildi.

Yerelde kültüre hizmet eden, çalışmaları olan uzmanların kendi uzmanlık alanları hakkında görüşlerinin ilgililerle buluşması, bu alanlara yönelik “eğitim-icra-besteleme araştırma odaklı” konularının görüşüldüğü çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Müzik dinletisinin ardından programda, Doç. Dr. Merve Eken Küçükaksoy ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül konuşma yaptı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, MESAM Başkanı Ergül'e çalıştaya katılımlarından dolayı teşekkür belgesi verdi.

Aktaş, Çanakkale Müzik Kültürü Envanteri Çalıştayı'nın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Çalıştaya, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Akdur, Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. Uğur Türkmen, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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