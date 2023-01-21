Kore gazisi Hüseyin Ergün'ün cenazesi Çanakkale'de toprağa verildi

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde vefat eden Kore Savaşı gazisi Hüseyin Ergün, son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden Ergün'ün cenazesi, Bostandere köyüne getirildi.

Ergün'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Bostandere Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine gazinin yakınları, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, İl Jandarma Komutanı Albay Sadi Akman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Harun Toğumcu, siyasi partilerin ilçe yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

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