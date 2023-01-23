Fener Rum Patriği Bartholomeos ablasının Gökçeada'daki cenaze törenine katıldı

ÇANAKKALE (AA) - Fener Rum Patriği Bartholomeos, Atina'da hayatını kaybeden ablası Zacharo Anastasiadou'nun Gökçeada'da düzenlenen cenaze törenine iştirak etti.
Yunanistan'ın Atina şehrinde 18 Ocak'ta hayatını kaybeden Anastasiadou'nun cenazesi, bu sabah kara yolu ile Çanakkale'ye getirildi, Kabatepe'den de "Gökçeada-1" feribotuna alınan cenaze aracıyla Gökçeada'ya ulaştırıldı.
Zacharo Anastasiadou'nun cenazesi daha sonra Zeytinliköy'de doğduğu eve getirildi.
Fener Rum Patriği Bartholomeos ve ağabeyi Andon Arhondonis burada taziyeleri kabul etti.
Cenaze, yaklaşık 2 saat süren duanın ardından Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis'in duaları eşliğinde Zeytinliköy Aya Yorgi Kilisesi'ne taşındı.
Zacharo Anastasiadou, törenin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou'nun yanı sıra yurt dışından çok sayıda metropolit ve din adamı katıldı.