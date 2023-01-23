Çanakkale'de 3 bin 600 doldurulmuş makaron ele geçirildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 3 bin 600 doldurulmuş makaron ele geçirildi, bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Çan ilçesinde daha önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Şüpheli A.D'nin adresinde yapılan aramada 3 bin 600 doldurulmuş makaron ile 20 kilogram kıyılmış tütün bulundu.
Gözaltına alınan A.D hakkında adli işlem yapıldı.