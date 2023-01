Evreşe Belediyesi 3 liradan ekmek satışına başladı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe Beldesinde ekmek 3 liradan satılmaya başlandı.

Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal belediyeciliğin örnek uygulamalarına bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

Daha önce evlere ücretsiz internet, arıtılmış su hizmetleri yaptıklarını, kıymanın kilogramını 80 liradan satışa sunduklarını hatırlatan Başkan Soyuak, "Vatandaşımız her güzel hizmeti hak ediyor. Şimdi de her gün her haneye 5 adet ekmek, tanesi 3 liradan veriyoruz." dedi.





