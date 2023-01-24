Biga peynir tatlısı coğrafi işaret tescilini aldı

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ÇANAKKALE (AA) - Biga peynir tatlısı için yapılan "Tescilli Coğrafi İşaret-Mahreç İşareti Coğrafi İşaret" başvurusu kabul edildi.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Biga peynir tatlısının coğrafi işaret tescilinin yapılmasından dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Bu tatlının mahreç işaretinin tescilinin, ilçenin en önemli gastronomi ve ekonomik değerlerinden olan peynir tatlısının markalaşması ve korunması açısından çok büyük önem arz ettiğini belirten Doğan, şunları kaydetti:



"Coğrafi işaret tescili, bu lezzetin ilelebet korunmasını sağlayacak ve Biga peynir tatlısının ulusal ve uluslararası pazarlarda daha kolay yaygınlaşmasını, üreticilerimizin elde edeceği kazancın artmasını da sağlayacak. Odamızca gerçekleştirilen tüm bu çalışmalarla hedefimiz, Biga'mızın değerlerini korumak, tanıtmak ve markalaştırmaktır. Coğrafi işaretler, ürünün korunmasının yanı sıra ürüne dinamik pazarlama gücü katmakta, tarımsal çeşitliliği artırmakta, kırsal kalkınmaya katkı sağlamaktadır. Böylelikle geleneksel ürünler aslına uygun bir şekilde sonraki nesillere de ulaştırılmaktadır. Niteliklerini kaybetmeden ürünlerin sürdürülebilirliği de sağlanmaktadır."

Ürünlerin taklitlerine karşı korunabilmesi, haksız rekabetle karşı karşıya kalmaması için koruma altına alınma noktasında da coğrafi işaretin büyük önem taşıdığına dikkati çeken Doğan, "Coğrafi işaret ibaresi taşıyan ürünleri üreten işletmeler, bu işareti ürünlerinin ambalajlarında kullandıklarında tüketici açısından da güven ve kaliteyi ifade etmiş olmaktadır. Tüm bu faydalar göz önünde bulundurulduğunda hem ülkemizdeki hem de kentimizdeki yerel değerlere sahip çıkılması adına ürünlerin tescillenmesi çalışmalarına özel önem verilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

"Bundan sonraki süreçte coğrafi işaret tescilinin avantajlarından faydalanmak ve marka değerimizi geliştirme için üreticilerimizle ortak çalışmaları artıracağız." diyen Şadan Doğan, şöyle devam etti:

"Biga’nın tanıtımına ve ekonomisine katkı sağlayacak tescil ilçemize ve üyelerimize hayırlı olsun. Coğrafi işaret başvuru sürecinde emekleri geçen ÇOMÜ Gıda Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Yonca Yüceer'e, çalışma arkadaşlarıma ve başvurunun her aşamasında bizlere destek olan paydaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum."

Şadan Doğan, Biga peynir tatlısı ile Çanakkale'nin coğrafi işaretli ürün sayısının 11'e çıktığını hatırlatarak, Biga pirinci ve Biga Işıkeli nohut kahvesi gibi ürünlerin de başvuru süreçlerinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

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