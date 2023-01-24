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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Organ nakli yapılan hastayla bağışçısının doğum tarihleri aynı çıktı

AA

Organ nakli yapılan hastayla bağışçısının doğum tarihleri aynı çıktı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de organ nakli olan hasta ile Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen bağışçısının doğum tarihlerinin gün, ay ve yıl olarak aynı olduğu anlaşıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, gazetecilere, Çanakkale'de, yüksek tansiyona bağlı olarak böbrek yetmezliği nedeniyle 12 yıldır diyalize giren Muzaffer Göksal'ın (75), 1 yıl önce böbrek nakli için merkezlerine başvurduğunu söyledi.

Muzaffer Göksal'ın, 6 gün önce Bursa’da beyin ölümü gerçekleşen İ.S’nin ailesi tarafından bağışlanan böbreğin nakledilmesiyle sağlığına kavuştuğunu anlatan Alan şunları kaydetti:

"Hastamız 12 sene önce yüksek tansiyona bağlı olarak böbrek yetmezliği yaşıyor. Aile içinde doku uyumu olmadığı için diyaliz makinasına bağlanmak zorunda kalıyor. 12 yıldır diyalize giren bir hastamız. Kendisi Akdeniz Üniversitesi Organ Nakil Merkezine müracaat ediyor. Orada 10 yıl böbrek nakli için sıra bekliyor ama sıra gelmiyor. Sonrasında organ nakil merkezimize kayıt oluyor. 1 yıl içerisinde kendisine uygun böbrek saptanıyor. 18 Ocak'ta Bursa’da beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın doku uygunluk testlerinde Muzaffer beye nakil için uyum saptandı. Merkezimizde gerekli değerlendirme sonrası 3 saatlik bir operasyonla böbreği naklettik."

Bu nakil sırasında ilginç bir detayın ortaya çıktığına işaret eden Cabir Alan, "Muzaffer bey ile bağışı yapan kişinin doğum tarihleri birebir aynıydı yani ikisi de 18 Mayıs 1947'de doğmuş. Bir kader birliği var ortada, bu hem bizim için hem hastamız için hoş bir tesadüf oldu. Muzaffer beye nakledilen böbrek şu anda çok iyi durumda, günlük 2,5 litrelik bir idrar çıkışı var. Muzaffer bey artık diyaliz makinasından kurtuldu. Hastamızı birkaç gün içinde taburcu edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'de yaşanan böbrek yetmezliğinin en önemli nedeni hipertansiyon ve diyabet olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Cabir Alan, şöyle devam etti:

"Özellikle ailesinde böyle olan bireylerin mutlaka periyodik aralıklarla aile hekimi, üroloji, dahiliye uzmanına kendilerine göstermelerini faydası var. Ben vatandaşlarımızı organ nakli olması konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum.”

Nakil yapılan hasta Muzaffer Göksal, daha önce günlük işlerini yaparken zorlandığını ifade ederek şunları söyledi:

"Çok halsizlik yaşıyordum. Diyalize girdiğim zaman uzun sürüyordu. Fakat böbrek nakli olduktan sonra rahatladım. Sağlığıma kavuştum. Yeniden dünyaya geldim. Çalışabileceğim, işlerimi yapabileceğim. Böbrek nakli konusunda bağış yapmak isteyen vatandaşlar çekinmesinler, korkmasınlar. İnsanlar hayatları boyunca tek böbrekle de yaşayabiliyor. Böbrek nakli bekleyen hastalar için organ nakli bağışı yapıp, hasta olmaktan yatalak olmaktan kurtarsınlar."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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