Gelibolu'da muhtarlara aile eğitimi veriliyor

ÇANAKKALE (AA) - Gelibolu'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde köy ve merkez muhtarlarına aile okulu projesi kapsamında eğitim verilmeye başlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Aile Okulu Projesi kapsamında ailelerin farklı eğitimlerle çok yönlü desteklenmesi amaçlanıyor.
Eğitimde, aile içi iletişim, ahlaki gelişim, akran ilişkileri, bağımlılık, güvenli teknoloji, çatışma ve stres yönetimi, sağlıklı beslenme, sosyal ve duygusal gelişim konularında bilgilendirmeler yapılacak.
Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, muhtarların aldıkları bilgileri köylerinde ve mahallelerinde vatandaşlarıyla paylaşarak bilgilendireceklerini söyledi.
Gelibolu'da mahalle ve köy muhtarlarına yönelik eğitimler 3 gün sürecek.